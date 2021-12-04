Минтранс РФ отреагировал на данные об ограничении использования личных авто

Москва, 4 декабря. Новая транспортная стратегия до 2035 года не предусматривает ограничений при развитии всех видов транспорта, в том числе личного, сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Коммерсантъ» ранее сообщил, что Госсовет утвердил данный документ, в рамках которого водителям будет предложено ограничение использования личных авто. Кроме того, правительство, по данным источника, рассматривает поэтапное установление ограничений на машины с низким экологическим классом.

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — пишут «Известия» со ссылкой на министерство.

Одним из ключевых направлений в рамках стратегии является повышение уровня экологичности транспортного комплекса, добавили в ведомстве. Кроме того, в Минтрансе заявили о необходимости переломить тренд на падение интереса населения к общественному транспорту в городах с повышенной транспортной нагрузкой.