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Booking.com раскрыл размер прибыли в ходе антимонопольного разбирательства

Экономика
Booking.com раскрыл размер прибыли в ходе антимонопольного разбирательства
flickr.com  /  Luca Conti

Москва, 4 декабря. Сервис Booking.com был вынужден предоставить сведения о размере заработка в России за 2018 год. Это произошло в рамках судебного разбирательства между компанией и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), пишет РБК.

Руководство сервиса по бронированию отелей обращалось в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке, но тот встал на сторону антимонопольной службы.

В 2018 году Booking.com заработал в РФ 11,3 миллиарда рублей — такие сведения компания озвучила впервые. Они были необходимы для назначения размера штрафа, который может колебаться «от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки».

Решение о наказании было вынесено в августе текущего года. Тогда ФАС выяснила, что сервис навязывал партнерам условия договора, которые препятствовали развитию конкуренции на рынке. Они теряли возможность воспользоваться другим каналом продаж или сбросить цены.

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суд прибыль фас штраф booking.com
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