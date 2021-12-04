Политолог Корнилов высмеял гибридную победу Кулебы в перепалке с Лавровым в Швеции

Стокгольм, 4 декабря. Глава МИД Украины снова поставил в неловкое положение себя и все свое ведомство, похваставшись победой над Сергеем Лавровым в странной перепалке, случившейся в Швеции.

Странной эту дипломатическую стычку можно назвать потому, что о ней никто ничего не знает, кроме украинского министра Дмитрия Кулебы. Только он и сообщил украинским журналистам, что на встрече глав МИД в Стокгольме пересекся с российским коллегой Сергеем Лавровым на каком-то закрытом ужине. Также на встрече якобы присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Кулебы, в какой-то момент во время обсуждения ситуации в Донбассе он твердо осадил российского министра при поддержке главы Госдепа. Несмотря на то, что саммит широко освещался прессой и был буквально забит журналистами крупнейших мировых изданий, никто слова Кулебы так и не подтвердил. Зато украинские СМИ уже несколько дней трубят на все лады об уникальной дипломатической победе.

Федеральное агентство новостей

Выдуманный подвиг Дмитрия Кулебы в Швеции в эфире политического ток-шоу «60 минут» саркастично высмеял донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, назвав ее такой же гибридной, как и все победы майданного руководства последних восьми лет и борьба с несуществующей агрессией РФ в Донбассе.

«Главное, когда Лаврову устраивают очередную победу. Кулеба этот якобы победил Лаврова. Мне это напоминает всегда, как украинская сторона обычно выходит к прессе после встреч в Минском формате. Помните, они рассказывают: «Мы там поставили всех на место, да мы там всех построили». В конце концов донецкая сторона и Россия говорят: «Давайте обнародуем записи встречи». Но нет, ни в коем случае нельзя, не надо пожалуйста. Вот так и Кулеба, предложи ему обнародовать записи со встречи. Он тут же убежит. У них же все победы только гибридные. И у Кулебы в перепалке с Лавровым (если такая вообще была) победа со всех сторон гибридная. Штаны он потом простирнул после этой встречи, но «перемога за нами». Только лишний раз позорит украинский МИД такими историями», — высмеял украинского министра донецкий политолог.

Корнилов также иронично прокомментировал информационную истерию Запада и Украины по поводу скорого нападения России. Он напомнил, что сначала в Киеве заверяли, что вторжение произойдет на католическое рождество. Теперь уже вдруг сроки сместились на конец января. Можно не сомневаться, что в январе украинская верхушка и их кураторы в Вашингтоне начнут кричать уже о новой дате, которую нетрудно предугадать. Новая информационная кампания развернется в преддверии Олимпийский игр в Пекине, как это обычно и бывает. Поэтому и выдуманное вторжение перенесут на начало февраля.

Ранее украинский политолог Лазарев объяснил, почему США готовы идти на любые уступки России.