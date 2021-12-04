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FP: Польша воспользовалась миграционным кризисом, чтобы избежать наказания от Евросоюза

Политика
FP: Польша воспользовалась миграционным кризисом, чтобы избежать наказания от Евросоюза
pixabay.com

Вашингтон, 4 декабря. Миграционный кризис на границе между Польше и Белоруссией оказался весьма выгодным для Варшавы на фоне конфликта с Еврокомиссией, сообщило американское издание Foreign Policy.

По словом обозревателя журнала, истерика Польши по поводу незаконного проникновения выходцев из арабских стран со стороны Белоруссии выгодно отвлекла внимание от серьезного конфликта, который активно развивался между официальной Варшавой и Еврокомиссией. Претензии к Польше были очень серьезными. Правящая партия государства «Право и справедливость» инициировала законопроект о верховенстве местного права над общеевропейским, что, конечно же, не понравилось чиновникам из Европейской комиссии. Брюссель настаивал на отмене этой нормы, ведь она нарушает внутренний устав Евросоюза.

Однако Польша восприняла эти упреки в штыки, что не сулило ничего хорошего. Никто из сторон не собирался уступать. В ЕС прекрасно понимали, что, если проявят слабину, подобные выходки начнут происходить повсеместно. Однако Польша смогла поразительным образом снизить градус этого противостояния, отведя внимание от возможных санкций.

Ранее стало известно, что более 2000 мигрантов пытались проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии. В Минске просили власти Варшавы пропустить беженцев в ФРГ, однако получили отказ.

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санкции польша европа
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