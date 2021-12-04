Японская пивоварня изготавливает саке из космических дрожжей

И это не шутка. Дрожжи, необходимые для приготовления саке, побывали на МКС. Пивоварня из Фокусимы рассчитывает, что их напиток будет походить на вкус «маленькой вселенной».
Одна из пивоварен города Нихонмацу в префектуре Фокусима, производит уникальный продукт, аналогов которому не найти в мире — это саке, приготовленное из дрожжей, которые побывали на космической орбите.
«В рамках проекта реконструкции Атомной электростанции Фукусима и Тохоку мы отправили в космос семена местных деликатесов, а поскольку в префектуре Фукусима есть много компаний, которые производят саке, мы решили отправить в космос дрожжи, которые используем для приготовления саке. Эти дрожжи побывали на МКС, только представьте, это без преувеличения космический напиток», — хвастается производитель алкоголя Юджин Юса.
Космические дрожжи были доставлены на МКС в июне этого года в двух капсулах по одному грамму и спустя месяц вернулись обратно на Землю. Необычный проект придумали, чтобы поддержать пострадавшие от аварии на АЭС в 2011 году японские регионы Тохоку и Фокусима.
«Я думаю, что это замечательный проект, который поможет региону Тохоку возродиться и разделить ту же мечту со многими другими регионами. Кроме того, конечно, готовый продукт сделан с большой осторожностью и конкуренцией и имеет отличный вкус, так что если вы захотите выпить это «космическое саке» и поддержать выздоровление, это будет большим воодушевлением для нас, жителей Тохоку», — отметил Юджин Юса.