Японская пивоварня изготавливает саке из космических дрожжей

И это не шутка. Дрожжи, необходимые для приготовления саке, побывали на МКС. Пивоварня из Фокусимы рассчитывает, что их напиток будет походить на вкус «маленькой вселенной».

Одна из пивоварен города Нихонмацу в префектуре Фокусима, производит уникальный продукт, аналогов которому не найти в мире — это саке, приготовленное из дрожжей, которые побывали на космической орбите.

«В рамках проекта реконструкции Атомной электростанции Фукусима и Тохоку мы отправили в космос семена местных деликатесов, а поскольку в префектуре Фукусима есть много компаний, которые производят саке, мы решили отправить в космос дрожжи, которые используем для приготовления саке. Эти дрожжи побывали на МКС, только представьте, это без преувеличения космический напиток», — хвастается производитель алкоголя Юджин Юса.

Космические дрожжи были доставлены на МКС в июне этого года ​​в двух капсулах по одному грамму и спустя месяц вернулись обратно на Землю. Необычный проект придумали, чтобы поддержать пострадавшие от аварии на АЭС в 2011 году японские регионы Тохоку и Фокусима.