Совет директоров «Газпрома» оценил запасы голубого топлива в России

Москва, 4 декабря. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отреагировал на заявление вице-премьера Александра Новака. Они разошлись в оценках обеспеченности России газом.

Разведанные месторождения компании «Газпром» составляют 34 триллиона километров. Это равносильно 16% общемирового потребления, подчеркнул Зубков.

«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — цитирует его ТАСС.