Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 12:01
12:00
Видео
Японская пивоварня изготавливает саке из космических дрожжей
11:58
Происшествия
Фотографии с места аварийной посадки вертолета под Тюменью опубликовали в Сети
11:57
Политика
Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью
11:56
Общество
Политик Малинкович заявил, что во времена СССР снег в Петербурге убирали лучше
11:55
Происшествия
Украинец три дня прятал в диване тело убитого друга
11:54
Экономика
Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке
11:48
Шоу-бизнес
Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри
11:48
Происшествия
Внедорожник талибов взорвался в столице Афганистана
11:47
Общество
В России зафиксировали 1215 летальных исходов от COVID-19 за сутки
11:45
Политика
Публицист Микульскис рассказал о крымском признании Александра Лукашенко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Совет директоров «Газпрома» оценил запасы голубого топлива в России

Экономика
Совет директоров «Газпрома» оценил запасы голубого топлива в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 декабря. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отреагировал на заявление вице-премьера Александра Новака. Они разошлись в оценках обеспеченности России газом.

Разведанные месторождения компании «Газпром» составляют 34 триллиона километров. Это равносильно 16% общемирового потребления, подчеркнул Зубков.

«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», — цитирует его ТАСС.

Объем добычи газа в России с января по ноябрь вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 692,76 млрд кубометров, информирует ЦДУ ТЭК.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Совет директоров «Газпрома» оценил запасы голубого топлива в России
Газпром новак газ зубков запасы газа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать