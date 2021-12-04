19FortyFive: российские «Цирконы» станут непреодолимым препятствием для кораблей НАТО

Вашингтон, 4 декабря. Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые уже совсем скоро появятся на вооружении ВМФ РФ, станут серьезной проблемой для боевых кораблей ВМС США и НАТО.

Такими выводами на страницах американского издания 19FortyFive поделился военный эксперт Ставрос Атламазоглу. Он напомнил, что недавно завершились очередные испытания нового российского боеприпаса, который может развивать скорость до 9 единиц Маха. По его словам, «головная боль для Запада» заключается в том, что такую ракету невозможно перехватить, передает «ПолитРоссия».

«Если она окажется столь же эффективной, как ее рекламируют, может стать серьезным препятствием для ВМС США и военных кораблей НАТО», — говорится в статье.

Эксперт подчеркнул, что «Цирконы» являются универсальным оружием, которое можно применять в качестве стратегического. Более того, эти ракеты могут быть развернуты не только на море, но и на суше. По его словам, с помощью зенитных систем С-300, С-400 и гиперзвуковых ракет РФ создаст мощный щит против сил НАТО в Крыму и на Балтике. Такое препятствие станет непреодолимым для западных военных.

Ранее сообщалось, что российское гиперзвуковое оружие вынудит НАТО отказаться от провокационных действий у границ РФ. Новейшие ракеты стали ответом Москвы на агрессивное поведение Запада.