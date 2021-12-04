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Звезда «Папиных дочек» Гришаева выразила соболезнования родным актрисы Нины Ургант

Общество
Звезда «Папиных дочек» Гришаева выразила соболезнования родным актрисы Нины Ургант
Агентство городских новостей Москва

Москва, 4 декабря. Актриса Нонна Гришаева, которая исполнила главную роль в сериале «Папины дочки», принесла свои соболезнования родным и близким актрисы Нины Ургант.

Гришаева отметила, что череда потерь легендарных и талантливых людей продолжается.

«Ушла из жизни Нина Ургант… Череда потерь продолжается. Чудная, тонкая и неповторимая актриса! Мои соболезнования всей семье Ургант. Светлая память», – заявила Гришаева на своей странице в Instagram.

Артистка тяжело переживала и смерть великого советского композитора и музыканта Александра Градского. Подписчики Нонны Гришаевой также присоединились к соболезнованиям. Многие люди оставили теплые воспоминания о жизни и творчестве Нины Ургант. Один из пользователей Сети назвал Ургант невероятной актрисой и человеком.

Напомним, Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса.

Шоумен Иван Ургант прокомментировал смерть своей бабушки. Он рассказал, что Ургант сильно любила своего внука, и он много времени проводил с ней.

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гришаева
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