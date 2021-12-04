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Языковой омбудсмен Украины проведет проверку после русскоязычного выступления Зеленского

Политика
Языковой омбудсмен Украины проведет проверку после русскоязычного выступления Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 декабря. Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине изучит речь президента страны Владимира Зеленского в связи с жалобой.

Обращение поступило после пресс-конференции главы государства. Мероприятие длилось более пяти часов, на некоторые вопросы Зеленский отвечал на русском языке.

«Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается уполномоченным по защите государственного языка», — подчеркнули в офисе языкового омбудсмена в ответ на запрос издания APnews.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко сочла катастрофой выступление Зеленского на пресс-конференции. Встреча показала, что глава государства не осознает вызовов, перед которыми находится Украина, уверена парламентарий.

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украина зеленский омбудсмен
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