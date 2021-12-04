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Политик Волга назвал Европу «царством божьим» для украинцев

Политика
Политик Волга назвал Европу «царством божьим» для украинцев
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Киев, 4 декабря. Украинский народ долго обманывался «европейской мечтой», считает лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Как отметил политик, некоторые постсоветские страны поверили в европейскую мечту, потеряв коммунизм. Это произошло, когда рухнул СССР, а коммунизм сначала высмеяли и затем уничтожили, говорит Волга. В результате постсоветские республики «заболели» национализмом. Также одной фразой он объяснил стремление украинцев в ЕС.

«Те, кто находится поближе к Европе, в Европу потянулись. Почему? Потому что это то же самое "царство божье", тот же "коммунизм", та же необходимость веры во что-то, в будущем», — высказался политик.

Эксперт добавил, что на Украине стали активно продвигать антироссийскую повестку при помощи системной деятельности сил, заинтересованных в уничтожении российской цивилизации как таковой. В итоге им удалось успешно провести в стране два госпереворота, заключил Василий Волга.

Ранее депутат Алексей Кучеренко высказал мнение, что власти Украины могут обратиться к России по вопросу покупки природного топлива. По его словам, это произойдет в ближайшее время. Причиной этому стал «огромный кризис», поразивший энергетическую систему Украины.

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Все новости / Политика / Политик Волга назвал Европу «царством божьим» для украинцев
Василий Волга украина европа
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