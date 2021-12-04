Вашингтон, 4 декабря. Украина лишилась Крымского полуострова в 2014 году на фоне своего большого желания вступить в Европейский союз, рассказала научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

Соответствующее заявление аналитик, которая находится в США, сделала в статье для журнала National Interest. По ее словам, на протяжении семи лет эта ситуация не была связана с вероятным вступлением в НАТО.

«(Крым вернулся в состав России. — Прим. ред.) из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — подчеркнула Снеговая.

Крым стал частью Российской Федерации по результатам референдума, который прошел в регионе в 2014 году. По данным голосования, большая часть избирателей высказалась за российский статус полуострова.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков рассказал, что Украина в 2014 году добровольно отдала Крым России. Он уточнил, что Киев не оказал военного сопротивления.