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Концертный директор Софии Ротару ответил на слухи о тяжелом заболевании певицы

Шоу-бизнес
Концертный директор Софии Ротару ответил на слухи о тяжелом заболевании певицы
sofiarotaru.com  /  София Ротару

Москва, 4 декабря. Здоровье певицы Софии Ротару встревожило поклонников во время одного из недавних выступлений. Промоутер Сергей Лавров объяснил состояние исполнительницы.

София Ротару неожиданно привлекла к себе внимание зрителей после появления в Сети одного из роликов ее выступления. Фанаты заметили, что у артистки заметно дрожали руки во время выхода на сцену. Тогда некоторые поклонники вспомнили: в 2018 году у звезды произошел гипертонический криз — исполнительница перестала узнавать окружающих, ей потребовалось лечение. Фанаты пришли к выводу, что Ротару может страдать от болезни Паркинсона.

Концертный директор Сергей Лавров поспешил развеять подозрения публики. Промоутер опроверг слухи о болезни Ротару в беседе с kp.ru.

«У Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года», — подчеркнул промоутер.

Несмотря на подозрения поклонников о тяжелом заболевании Ротару, артистка продолжает активно работать и удивлять цветущей внешностью. Недавно звезда поделилась кадром со съемок новогоднего шоу и продемонстрировала стройную фигуру в жемчужном платье.

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здоровье певица ротару
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