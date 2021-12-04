На севере Израиля застрелен автомобилист, пытавшийся протаранить полицейский пост

Тель-Авив, 4 декабря. Мужчина, попытавшийся наехать на патрульных в городе Умм эль-Фахм на севере Израиля, был застрелен после серии беспорядков, вызванных межклановыми спорами.

Накануне, 3 декабря, водитель автомобиля попытался наехать на двух патрульных пограничной службы. Военные незамедлительно отреагировали, открыв огонь по транспортному средству. Автомобилист погиб, его пассажир получил ранения. После оказания срочной медицинской помощи последний был арестован. Двое патрульных получили травмы легкой и средней степени тяжести.

В машине нападавших обнаружили пистолет и боеприпасы. Предполагается, что двое мужчин были причастны к жестоким межклановым разборкам, которые захватили Умм эль-Фахм в последние месяцы. Сотрудники службы безопасности считают, что за попыткой протаранить полицейских стоял преступный мотив, а не националистический.

#Israel One Palestinian was killed and another injured by Israeli police in Umm al-#Fahm , a city located 20 kilometers (12 miles) northwest of #Jenin in the #Haifa district. pic.twitter.com/Ny8UPJUeKO — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 3, 2021

При этом 2 декабря в Умм эль-Фахме прошли массовые беспорядки. Обстановка в городе обострилась после того, как автомобиль, в котором находились двое мужчин, был обстрелян неизвестными. Машина врезалась в грузовик: в результате инцидента погиб 33-й местный араб, другой пассажир получил ранения. Водитель грузовика не пострадал.

После этого в городе начались перестрелки и поджоги зданий. Возле дома семьи, которая, возможно, была связана с убийством мужчины, скопилось множество разъяренных людей. В город вошли силы полиции и пограничников, которые разогнали участников мятежа при помощи спецсредств. Шесть человек были задержаны.

הרוג ופצוע קשה באירוע ירי לעבר רכב באום אל פחם. לאחר שנורה, הנהג איבד שליטה על המכונית

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/9oU03X2bBp — כאן חדשות (@kann_news) December 2, 2021

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил поддержку действиям полиции и призвал к сохранению общественного порядка и дальнейшему диалогу с лидерами арабского сектора еврейского государства.

В арабских городах по всему Израилю в последние годы наблюдается серьезная эскалация насилия, вызванная организованной преступностью и семейными распрями. По данным НКО «Инициативы Авраама», стрельба в Умм эль-Фахме стала уже 117-м убийством в арабском сообществе еврейского государства в этом году, что на сегодняшний день является антирекордом за все время. Из числа убитых 98 человек были арабскими гражданами Израиля и 19 — палестинцами.

Арабы в Израиле имеют право голоса, большинство из них свободно говорят на иврите, они широко представлены в университетах и медицинских учреждениях страны. Тем не менее представители меньшинства нередко сталкиваются с дискриминацией, особенно в жилищных вопросах.

Многие израильские арабы имеют тесные семейные связи с палестинцами на Западном берегу и в секторе Газа и в значительной степени отождествляют себя с их делом по созданию независимого Палестинского государства, что заставляет многих израильтян-евреев относиться к ним с подозрением.

“The killings — not by Israeli soldiers but by Arab criminals — account for about 70% of all Israeli homicides, though Arabs represent just over 20% of the population…Arab leaders are begging for [more Israeli] police action.” https://t.co/A4lm4NFjoG — Max Abrahms (@MaxAbrahms) October 5, 2021

Арабские активисты уже давно обвиняют израильскую полицию в игнорировании преступности в своих общинах. В последние годы официальные лица еврейского государства выдвинули ряд инициатив, например, увеличили бюджеты на содержание правоохранительных органов в арабских районах. В свою очередь, полиция считает, что местные лидеры общин могут активнее помогать полиции в сохранении порядка.

Нынешнее правительство Израиля пообещало принять серьезные меры по борьбе с преступностью в арабских общинах в августе и инициировало серию арестов. Это стало главным требованием партии «РААМ» — первой арабской фракции в Кнессете, присоединившейся к правящей коалиции.