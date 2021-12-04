У нового министра финансов Турции не оказалось экономического образования

Анкара, 4 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил на должности министра информации убежденного сторонника «Партии справедливости и развития» (ПСР) Нуреддина Небати. Он сменил Люфти Эльвана, который 2 ноября добровольно ушел в отставку из-за череды разногласий с главой республики.

В отличие от своего предшественника, Небати активно поддерживает президента по всем вопросам, в том числе и по части снижения ключевых ставок (КС) — ранее критика действий Эрдогана в этой сфере стоила постов ряду видных чиновников и глав Центробанка. Исключением не стал и Эльван — министр отказался аплодировать лидеру страны, произнесшему обвинительную речь в адрес противников понижения КС.

Turkey's new Finance Minister has no economics background, wrote his thesis on AKP https://t.co/37ATNLSBFo — Duvar English (@DuvarEnglish) December 3, 2021

Небати предан ПСР и написал докторскую диссертацию об истории и структуре партии. До назначения он был заместителем Эльвана, но помимо государственной деятельности чиновник имеет заработок и «на стороне» — ранее Небати входил в Ассоциацию частных промышленников и предпринимателей, а также являлся сотрудником Стамбульской торговой палаты. Теперь же он член совета директоров телекоммуникационной компании Turk Telecom. Занимая одновременно оба поста, до последнего назначения министр получал порядка 65 тысяч лир ежемесячно. Это почти вдвое превышает зарплату министерского сотрудника его уровня, при том что минимальный размер оплаты труда в Турции после уплаты налогов составляет всего около 2 800 лир.

Министр без образования

Назначение Небати вызвало широкий резонанс в Турции, однако причиной стала не преданность делу партии и не финансовое благополучие — новый глава министерства финансов не имеет экономического образования. Будучи выпускником Стамбульского университета, он окончил факультет политических наук, затем получил там же степень магистра в области международных отношений, а после степень доктора философии в сфере политологии и государственного управления в Университете Коджаэли.

JUST IN: Erdogan dismisses Turkey's Finance Minister as the value of the lira is crashing pic.twitter.com/8BhYpc1VNV — Blockworks (@Blockworks_) December 1, 2021

Недостаток знаний по финансовой части министр компенсирует хорошими связями — Небати близок с бывшим главой ведомства и зятем Эрдогана Бератом Албайраком, покинувшим пост в прошлом году. Не менее важна и демонстрация всесторонней поддержки президенту, что в последние годы его правления играет все большую роль в государственных делах. Критика действий главы республики, особенно касающихся ключевых ставок, зачастую является предвестником грядущих кадровых перестановок, как и в случае с Эльваном.

Предыдущий министр, обладающий соответствующим образованием, выступал против политики Эрдогана касательно снижения КС, что в итоге и вынудило его покинуть пост. В то же время Небати для повышения оказалось достаточно выразить поддержку президенту, продемонстрировав при этом довольно слабое понимание сути вопроса.

«Теперь мы встали на новый путь с видением экономически независимой Турции, о которой наш президент и наша нация мечтали в течение многих лет. Взяв власть в свои руки, мы не будем на этом пути отдавать приоритет высоким процентным ставкам», — сказал он при назначении.

Спорная статистика

Также, по словам Небати, ведомство предпримет шаги по обеспечению прозрачности своей финансовой деятельности. Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне разразившегося недавно скандала вокруг Института статистики Турции — сотрудники организации, вопреки своему уставу, отказались принять главу оппозиционной «Республиканской народной партии» Кемаля Кылычдароглу в сопровождении журналистов. Политик решил посетить учреждение, дабы прояснить методику их подсчетов. По его мнению, институт намеренно занижает данные об инфляции, публикуя цифры вдвое меньшие, чем в исследованиях независимых экспертных групп.

TÜİK, 'randevu vermediği' Kemal Kılıçdaroğlu'na kapılarını da açmadı pic.twitter.com/sPgoV0eSHI — Yol TV (@YolTV) December 3, 2021

В настоящее время Турция сталкивается с серьезным экономическим кризисом. В последние недели национальная валюта неоднократно ставила антирекорды, достигнув несколько дней назад очередного исторического минимума стоимости в 14 лир за доллар. Одной из причин ее стремительного обвала является вмешательство Эрдогана в банковскую политику — президент уверен, что снижение ключевой ставки позволит бороться с инфляцией. Однако в результате ситуация лишь усугубляется, а вина за это, как правило, возлагается на руководство минфина и Центрального банка.