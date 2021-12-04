InsideOver: Россия с помощью «Цирконов» может произвести революцию в сфере вооружений

Рим, 4 декабря. Россия добилась больших успехов в сфере создания уникального гиперзвукового оружия, которое способно произвести настоящую революцию в области вооружений.

В публикации итальянского издания InsideOver говорится, что в стадии завершения находится новейшая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон». Некоторое время назад российские военные провели очередные испытания, запустив ее с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море, передает «ПолитРоссия».

«Москва ускоряет разработку этого нового вида оружия, которое в теории способно произвести настоящую революцию в надводной военно-морской войне», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что одним из главных преимуществ новой ракеты является ее универсальность. Известно, что Россия проводит параллельные испытания «Циркона» с подводного носителя. Предполагается, что в арсенале ВМФ РФ новый боеприпас появится уже в следующем году. С его помощью боевые корабли могут поражать любые цели.

Prt Scr youtube.com / РИА Новости

Обозреватели издания пишут, что Россия завершает разработку новых ракет, причем делается это с соблюдением изначально установленных сроков. И это, как говорят эксперты, можно назвать уникальной ситуацией. Создание современных систем вооружений — очень сложный и кропотливый процесс, поэтому довольно редко удается воплотить все задумки в срок.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина передавал, что у российских военных скоро появится новое гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью 9 Махов. Также сообщалось, что к 2025 году «Цирконами» будут вооружены подлодки ВМФ РФ.