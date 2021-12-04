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Лента
04 декабря 11:59
11:58
Происшествия
Фотографии с места аварийной посадки вертолета под Тюменью опубликовали в Сети
11:57
Политика
Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью
11:56
Общество
Политик Малинкович заявил, что во времена СССР снег в Петербурге убирали лучше
11:55
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11:54
Экономика
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11:48
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11:48
Происшествия
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В России зафиксировали 1215 летальных исходов от COVID-19 за сутки
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Политика
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11:45
Происшествия
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку после гибели школьника на уроке
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«Этот день в истории». Что произошло 4 декабря, праздники, факты, люди

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Интересные факты и важные события собраны в ежедневных выпусках передачи «Этот день в истории».

Одна из любимых предновогодних традиций детворы — написание писем Деду Морозу. Для этого по всей России выделили отдельный день — 4 декабря. Но даже если вы не верите в сказочного старца, никто не мешает вам сделать популярную сегодня карту желаний для самого себя.

Еще одно торжество посвящено обязательному школьному предмету. Информатике в этом году исполняется 73 года. Кстати, в этом году ЕГЭ по этой дисциплине отважились сдать 113 тысяч россиян.

Мечта всех жителей Советского союза впервые была собрана 4 декабря. «Москвич-400» оказался первым народным автомобилем страны. Благодаря этой модели водителем теперь мог стать любой честный рабочий. Ведь его цена была в несколько раз ниже других представителей отечественного автопрома.

Сегодня день рождения празднует человек с неограниченными возможностями. 39-летний австралиец доказал всему миру, что отсутствие ног и рук — это не приговор. Подробнее о известном ораторе в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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