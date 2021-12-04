«Этот день в истории». Что произошло 4 декабря, праздники, факты, люди

Интересные факты и важные события собраны в ежедневных выпусках передачи «Этот день в истории».

Одна из любимых предновогодних традиций детворы — написание писем Деду Морозу. Для этого по всей России выделили отдельный день — 4 декабря. Но даже если вы не верите в сказочного старца, никто не мешает вам сделать популярную сегодня карту желаний для самого себя.

Еще одно торжество посвящено обязательному школьному предмету. Информатике в этом году исполняется 73 года. Кстати, в этом году ЕГЭ по этой дисциплине отважились сдать 113 тысяч россиян.

Мечта всех жителей Советского союза впервые была собрана 4 декабря. «Москвич-400» оказался первым народным автомобилем страны. Благодаря этой модели водителем теперь мог стать любой честный рабочий. Ведь его цена была в несколько раз ниже других представителей отечественного автопрома.

Сегодня день рождения празднует человек с неограниченными возможностями. 39-летний австралиец доказал всему миру, что отсутствие ног и рук — это не приговор. Подробнее о известном ораторе в новом выпуске передачи «Этот день в истории».