Fox News сравнили медицинского советника Байдена с «доктором Менгеле»

Вашингтон, 4 декабря. Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи раскритиковал новостной канал FoxNews после того, как его ведущая сравнила его с нацистским доктором Менгеле.

«То, что вы видите, глядя на доктора Фаучи, это говорят мне люди, что он не представляет для них науку. Он представляет Йозефа Менгеле — нацистского врача, который проводил эксперименты на евреях во время Второй мировой войны и в концентрационных лагерях. И я говорю о том, что говорят люди по всему миру. Потому что ответ на COVID-19, то, что он сделал со странами во всем мире, что он сделал с гражданскими свободами, уровнем самоубийств, нищетой, уничтожил экономику», — сказала в эфире телеканала ведущая Лара Логан.

Сам Фаучи назвал слова ведущей возмутительной клеветой и сказал, что был «поражен».

Йозеф Менгеле известный как «Ангел Смерти» проводил медицинские опыты над узниками концлагеря Освенцим в годы Второй мировой войны. Его жертвами стали сотни тысяч человек.

«То, что она сказала — бессовестно. Она была совершенно клеветнической по отношению ко мне и, как обычно, понятия не имела, о чем говорит», — сказал он.

По словам Фаучи, он поражен тем, что ведущая FoxNews может говорить подобные вещи в эфире безо всяких дисциплинарных последствий со стороны канала.

Высказывания Лары Логан получили негативную оценку со стороны представителей администрации Байдена и ряда еврейских организаций.

Тем не менее, пользователи социальных сетей поддержали ведущую в ее оценке действий Фаучи на посту медицинского советника Белого дома.

«Я говорил об этом до нее»

«Администрация Байдена — это Четвертый рейх, а «доктор» Фаучи — Йозеф Менгеле 21 века. Это именно те, о ком нас предупреждали»

«Фаучи — это доктор Менгеле, миллионы людей погибли и страдают из-за Фаучи и ВОЗ, покрывающих Китай»

«Лара Логан сделала это. Фаучи, вероятно, хуже Менгеле. Этот монстр способствовал и финансировал создание этого вируса, играл активную роль в создании массового психоза, настаивал на локдаунах, которые уничтожили малый бизнес и обогатили миллиардеров, а также протолкнул шарлатанскую отраву (вакцинацию)»

«Почти уверен, что любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, не видит никаких различий между доктором Фаучи и Джозефом Менгеле. можно утверждать, что, создав вирус, доктор Фаучи намеренно убил гораздо больше людей, чем доктор Менгеле»

В то же время некоторые пользователи встали на защиту Фаучи, назвав слова Логан недопустимыми.

«Любому противно сравнивать этого человека с Менгеле. Менгеле был монстром, который буквально экспериментировал на других людях, причиняя боль, страдания и смерть. Доктор Фаучи не сделал ничего из этого. Это неуважение не только к доктору Фаучи, но и ко всем жертвам Холокоста»

«Ты вербальная террористка. Сравнение Фаучи с Менгеле — это форма вербального терроризма, подстрекательство к насилию со стороны твоих психопатичных фанатов»