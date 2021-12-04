Аналитик Золотарев счел дробление сил внутри Рады выгодным для олигархов

Киев, 4 декабря. Разделение политических объединений внутри Верховной рады будет на руку украинским олигархам. С таким мнением выступил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Недавно эксперт также оценивал возможность появления на Украине похожего на президента РФ Владимира Путина политика, который смог бы взять под контроль олигархов. По мнению аналитика, на данный момент такой исход невозможен.

На этот раз Золотарев прокомментировал конфликт президента страны Владимира Зеленского с бизнесменом Ринатом Ахметовым, политик обвинил предпринимателя в подготовке переворота. Аналитик сделал неожиданное заявление о дроблении Рады в пользу олигархов. Он подчеркнул, что разрушение монобольшинства в парламенте будет невыгодно главе государства, но окажется на руку его оппонентам.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — подчеркнул Золотарев в беседе с «Украиной.ру».

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что Ахметов в одиночном противостоянии смог бы раздавить Зеленского. Предыдущие главы государства старались не переходить черту, однако нынешний украинский лидер может «выстрелить» в случае необходимости, добавил эксперт.