Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара в 2022 году

Москва, 4 декабря. Одним из главных факторов укрепления рубля в 2022 году станет политика Банка России и динамика инфляции. Вероятный диапазон доллара к рублю — от 66 до 76 единиц, заявил аналитик Андрей Кочетков.

Монетарная политика развитых стран станет одним из ключевых факторов влияния на российскую валюту. Ожидается, что в следующем году зарубежные центробанки перейдут к ужесточению денежно-кредитной политики, что спровоцирует отток капитала и может оказать давление на рубль.

«В случае совпадения сразу нескольких негативных факторов, включая геополитические события и коронавирусные сюрпризы, курс рубля может ослабнуть до 80 рублей за доллар. Однако вероятность подобного сценария в следующем году можно считать достаточно низкой», — подчеркнул Кочетков в беседе с РБК.

На торгах Мосбиржи 3 декабря курс доллара вырос на 20,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 73,84 рубля. Евро в свою очередь поднялся на 20 копеек — до 83,5 рубля.