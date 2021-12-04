Скорая помощь попала под снегоочистительный локомотив

Водитель кареты скорой помощи игнорировал мигающий красный сигнал светофора на ж/д переезде недалеко от поселка Новый Мир. В результате столкновения с поездом, карету протащило несколько десятков метров.

Фельдшер скорой, сидевший на пассажирском сиденье, как раз со стороны места столкновения, это ДТП пережить не смог. Водитель и пациент выжили, получив различные повреждения. Они продолжили свой путь в больницу уже в другой неотложке.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. Сейчас прокуратура города совместно с транспортной прокуратурой проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося.