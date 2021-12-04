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Юморист Бебуришвили высмеял поведение Асмус после развода с Харламовым

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 10:25
Шоу-бизнес
Юморист Бебуришвили высмеял поведение Асмус после развода с Харламовым
Prt Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 4 декабря. Шоумен Андрей Бебуришвили пошутил над актрисой Кристиной Асмус в эфире Comedy Club на телеканале ТНТ.

По словам комика, у расставаний должен появиться кодекс, потому что люди не умеют расходиться после отношений. Он заявил, что специально придумал кодекс расставания. Первым пунктом в него входит запрет спать с бывшими, отметил Бебуришвили.

«Спать с бывшими — это как допивать за бомжом. Потом такой осадочек неприятный. Не надо так делать. Женщины еще после расставания начинают выкладывать свои сильные и независимые фотографии. Что она самая сильная. Ну вы знаете. Вы все подписаны на Асмус», — пошутил шоумен.

Напомним, что участник Comedy Club Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о расставании в прошлом году после восьми лет брака. Сейчас Харламов начал новые отношения с актрисой Катериной Ковальчук.

Ранее сообщалось, что Кристину Асмус заподозрили в романе с актером театра и кино Романом Евдокимовым. Отмечается, что актер на шесть лет моложе своей избранницы. СМИ писали, что пара проводит время вместе на даче молодой звезды российских сериалов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юморист Бебуришвили высмеял поведение Асмус после развода с Харламовым
бебуришвили тнт Кристина Асмус
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