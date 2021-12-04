Элджей намерен обжаловать приговор суда по делу о пропаганде наркотиков

Москва, 4 декабря. Рэпер Элджей обжалует решение суда, который признал его виновным в пропаганде запрещенных веществ. Об этом сообщил адвокат артиста Петр Заикин.

Элджей стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за текстов его песен. Суд оштрафовал его, но ответчик не согласен с этим решением. Адвокат звезды Петр Заикин сообщил в беседе телеканалом РЕН ТВ, что его клиент намерен обжаловать приговор.

«Решение суда будет обжаловано», — заявил юрист.

Юрист также сообщил, что Элджей не смог лично присутствовать на заседании суда, так как в настоящий момент он находится на Кипре по работе. При этом адвокат не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли музыкант хочет иметь двойное гражданство. Слухи об этом появились, когда звезду заметили около миграционного центра Кипра, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что Элджей ни разу не появился лично в суде во время рассмотрения дела о пропаганде наркотиков. Зюзинский районный суд провел слушание, в результате которого вынес обвинительный приговор и наказание в виде штрафа.