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МИД Белоруссии предупредил ЕС о возможности бесповоротного ухудшения отношений

Политика
МИД Белоруссии предупредил ЕС о возможности бесповоротного ухудшения отношений
wikipedia.org  /  Homoatrox

Минск, 4 декабря. Двусторонние отношения между Брюсселем и Минском могут быть окончательно испорчены, если Евросоюз продолжит санкционное давление, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, подобный сценарий развития событий не будет невыгоден никому.

«Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы», — сказал он.

Вместе с тем дипломат добавил, что в Брюсселе понимают последствия своей политики. Однако публично об этом никто не высказывается из-за страха столкнуться с резкой критикой.

Ранее в Белоруссии обозначили готовность к ответным мерам, если Европа введет санкции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Роман Головченко.

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Все новости / Политика / МИД Белоруссии предупредил ЕС о возможности бесповоротного ухудшения отношений
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