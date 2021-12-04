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Изменения Росстандарта могут привести к дефициту алкоголя с 1 января

Общество
Изменения Росстандарта могут привести к дефициту алкоголя с 1 января
pixabay.com

Москва, 4 декабря. После новогоднего застолья россиян может ожидать дефицит алкогольной продукции на фоне изменений Росстандарта к ГОСТам. Нововведения должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Новые стандарты требуют новой маркировки на контрэтикетках на всей продукции, в том числе зарубежной. Товары, которые окажутся невостребованными, придется снабжать дополнительным стикером — наклейкой с указанием новой информации, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с «Российской газетой».

«Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать», — отметил собеседник издания.

Минздрав ранее утвердил приказ, согласно которому автомобилистов, лишенных прав за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения либо за отказ от медицинского освидетельствования, обязуют сдавать анализы крови и мочи. Новый порядок для водителей вступит в силу с 1 марта.

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