Sony готовит к запуску конкурента Xbox Game Pass

Москва, 4 декабря. Компания Sony планирует выпуск новой версии платной подписки на игры PlayStation Plus, которая будет больше похожа на подписку Xbox Game Pass, сообщает издание Bloomberg.

PlayStation Plus будет иметь три варианта. В первой версии доступна только текущая PS Plus. Во второй пользователи смогут получить доступ к библиотеке игр для PS4 и PS5. В последний вариант включены игры для приставок PS1, PS2, PS3 и PSP.

В новой подписке будут объединены PS Plus и PS Now. Сейчас владельцы игровых консолей при покупке PS Plus получают доступ к мультиплееру в платных играх, ежемесячную подборку для PS4 и PS5, различные скидки и около 20 проектов от PS4 для PS5.

Ранее стало известно, что поставки консолей PlayStation 5 на российский рынок запланированы на конец ноября или начало декабря. Отмечается, что новые модели приставок будут приходить в РФ в несколько этапов.