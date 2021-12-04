Bloomberg: Украина договаривается с Турцией о поставках «двух дюжин» Bayraktar TB2

Вашингтон, 4 декабря. Украина приобрела значительно больше турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее. В Турции отказались раскрывать подробности сделки.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах Турции пишет, что с 2019 года Анкара продала Киеву «множество» ударных дронов вместе с ракетами и станциями управления. Стоит отметить, что турецкая сторона отказалась комментировать эту информацию.

«Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов», — говорится в публикации.

По данным на декабрь минувшего года, у Киева было шесть беспилотников Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним. Сообщалось, что в этом году Украина приобретет еще порядка 15 турецких БПЛА.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что ВСУ могут поставить на поток практику применения ударных дронов против мирных жителей Донбасса. Также стало известно, что в следующем году на Украине может появиться завод по производству военных беспилотников, передает RT.