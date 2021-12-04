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Экс-глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что Меркель раздражала его в прошлом

Политика
Экс-глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что Меркель раздражала его в прошлом
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Брюссель, 4 декабря. Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал уход Ангелы Меркель с поста федерального канцлера Германии.

По его словам, бывали моменты, когда она раздражала его своими решениями. Во времена своего канцлерства она слишком много думала о конечном результате. Однако невозможно переоценить ее вклад в развитие европейской политики.

«Я буду по ней скучать. Потому что у нее есть эта не очень распространенная в Европе способность слушать всех одинаково. Она уделяла одинаковое внимание как большим, так средним и малым государствам Евросоюза«, — добавил он.

Ранее Меркель заявила, что не планирует заниматься политической деятельностью после ухода с поста канцлера. По ее словам, пока она точно не знает, что будет делать на пенсии.

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