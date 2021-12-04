Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 10:30
10:29
Экономика
Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара в 2022 году
10:26
Общество
Онищенко призвал россиян отказаться от посещения египетских и турецких курортов
10:25
Шоу-бизнес
Юморист Бебуришвили высмеял поведение Асмус после развода с Харламовым
10:23
Общество
Интеллект человека можно узнать по форме ушной раковины
10:22
Общество
Терпение не резиновое: недовольные бездействием властей петербуржцы чистят снег на улицах сами
10:20
Происшествия
Житель Одесской области зарезал собутыльника и спрятал тело в диван
10:19
Общество
Ученые из университета Ньюкасла в Англии отметили пользу мисо-супа для похудения
10:17
Шоу-бизнес
Элджей намерен обжаловать приговор суда по делу о пропаганде наркотиков
10:13
Политика
МИД Белоруссии предупредил ЕС о возможности бесповоротного ухудшения отношений
10:13
Общество
Изменения Росстандарта могут привести к дефициту алкоголя с 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Хоккеист Игорь Шестеркин получил травму в матче между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 09:56
Спорт
Хоккеист Игорь Шестеркин получил травму в матче между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе»
Global Look Press  /  Larry MacDougal via www.imago-im/www.imago-images.de

Нью-Йорк, 4 декабря. Российский вратарь Игорь Шестеркин получил повреждение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Хоккеисты «Рейнджерс» минувшей ночью победили «Сан-Хосе» в игре регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Рейнджерс» Райан Строум. Форвард отличился на седьмой минуте игры в Нью-Йорке.

Вратарь «Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин получил травму в третьем периоде матча. Место в воротах занял его соотечественник Александр Георгиев. Российский вратари отразили 28 бросков на двоих и стали авторами первого комбинированного шатаута «Рейнджерс» с 2016 года.

Ранее «Ростов» упустил победу в матче 17-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 2:2.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Хоккеист Игорь Шестеркин получил травму в матче между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе»
нхл травма шестеркин рейнджерс сан-хосе
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать