Хоккеист Игорь Шестеркин получил травму в матче между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе»

Нью-Йорк, 4 декабря. Российский вратарь Игорь Шестеркин получил повреждение в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Хоккеисты «Рейнджерс» минувшей ночью победили «Сан-Хосе» в игре регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Рейнджерс» Райан Строум. Форвард отличился на седьмой минуте игры в Нью-Йорке.

Вратарь «Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин получил травму в третьем периоде матча. Место в воротах занял его соотечественник Александр Георгиев. Российский вратари отразили 28 бросков на двоих и стали авторами первого комбинированного шатаута «Рейнджерс» с 2016 года.

Ранее «Ростов» упустил победу в матче 17-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 2:2.