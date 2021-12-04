Режиссер Ридли Скотт резко ответил Антону Долину на критику его фильма

Москва, 4 декабря. Британский режиссер Ридли Скотт грубо высказался в ответ российскому кинокритику Антону Долину, который сравнил его новый фильм «Последняя дуэль» с предыдущими работами «Царство небесное» и «Робин Гуд».

По словам Долина, фильм про рыцаря Жана де Карружа получился более реалистичным, чем кинокартины «Царство небесное» и «Робин Гуд». Скотт не согласился с мнением кинокритика.

«Проблема с искусством в том, что, когда ты слишком искусен, люди видят только твою искусность — и не замечают правды, которую ты пытаешься им передать. Свою задачу я вижу именно в том, чтобы не загораживать сюжет различными ухищрениями. Самое важное — это история. Этот фильм о моральной дилемме», — заявил Ридли Скотт на YouTube-канале «Радио Долин».

Долин позже объяснил на своей странице в Facebook, что режиссер категорически не согласился с ним по веским причинам. Он отметил, что Скотт обиделся на высказывание о его старой работе, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что режиссер Ридли Скотт прокомментировал критику своего фильма «Дом Гуччи» со стороны родственников семьи Гуччи, которые были возмущены непохожестью героев на их прототипов. Он заявил, что в его фильмах снимаются лучшие в мире актеры, и никто в роли Альдо Гуччи не смотрелся бы лучше Аль Пачино.