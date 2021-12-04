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Группа ABBA представила рождественский клип на трек Little Things

Общество
Группа ABBA представила рождественский клип на трек Little Things
abbasite.com

Москва, 4 декабря. Шведская группа ABBA выпустила новый клип после воссоединения. В Сети состоялся релиз музыкального ролика на песню Little Things, приуроченного к рождественским праздникам.

Трек Little Things вошел в новую пластинку ABBA — Voyage. Альбом стал первым после 40-летнего перерыва в музыкальной карьере группы. Главными героями клипа являются подростки, которые решили организовать концерт, на котором хиты шведской группы будут исполнены с помощью технологии motion capture. Ролик был представлен на YouTube-канале ABBA.

Музыканты уже решили, как потратят доходы с продаж сингла. Заработанные деньги будут пожертвованы в детский фонд ЮНИСЕФ, передает телеканал «360».

Ранее музыкант Владимир Пресняков-старший поделился впечатлениями от нового альбома группы ABBA. Артист уверен, что треки шведских исполнителей способны вызвать ностальгию у слушателей.

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Все новости / Общество / Группа ABBA представила рождественский клип на трек Little Things
музыка клип abba
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