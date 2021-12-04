Экс-глава Кузбасса Тулеев едва не стал жертвой мошенников

Кемерово, 4 декабря. Аферисты пытались обмануть бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По его словам, незнакомец написал ему в соцсетях от лица старого приятеля и попросил 30 тысяч рублей на карту.

«Я его знаю как человека порядочного и, конечно же, решил помочь. У меня даже сомнений не было, потому что в сообщении была фотография», — написал Тулеев.

Однако после разговора Тулеева с их общим знакомым выяснилось, что «проситель» уже давно не проживает в России, а его материальное положение хорошее. Бывший чиновник призвал граждан быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников. Он добавил, что сейчас жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, а пандемия коронавируса с цифровизацией и переводом дел в онлайн подлила масла в огонь.