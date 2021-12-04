Немецкий политик Швезиг назвала неразумной попытку США ввести санкции против «СП-2»

Берлин, 4 декабря. Попытка законодателей США ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» противоречит межгосударственным договоренностям, рассказала премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Помимо этого, она отметила, что действия американской стороны являются неразумными. Соответствующим заявлением она поделилась в интервью Spiegel. По мнению премьера, не нужно «смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики».

«Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся», — сказала она.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, который посвящен блокированию оборонного бюджета США представителями республиканцев из-за вопроса по санкциям против «СП-2». Статья спровоцировала большое количество откликов среди читателей.