Reuters: США готовятся ввести ряд санкций в рамках «Саммита за демократию»

Вашингтон, 4 декабря. Министерство финансов США планирует ввести ряд санкционных ограничений, решение о которых будет принято в рамках «Саммита за демократию», сообщило информационное агентство Reuters.

По информации журналистов, ограничения затронут лиц, которые, по мнению Белого дома, имеют отношение к коррупционным преступлениям, нарушениям прав человека, а также были замечены в подрыве демократических ценностей. В американском ведомстве пока отказались уточнять список лиц, которые попадут по санкции. Саммит пройдет с 9 по 10 декабря.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предупредил об ответе Москвы в случае ввода новых ограничений со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем российский дипломат подчеркнул, что западные партнеры утратили культуру диалога, злоупотребляя инструментом санкционных ограничений.