Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 10:30
10:29
Экономика
Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара в 2022 году
10:26
Общество
Онищенко призвал россиян отказаться от посещения египетских и турецких курортов
10:25
Шоу-бизнес
Юморист Бебуришвили высмеял поведение Асмус после развода с Харламовым
10:23
Общество
Интеллект человека можно узнать по форме ушной раковины
10:22
Общество
Терпение не резиновое: недовольные бездействием властей петербуржцы чистят снег на улицах сами
10:20
Происшествия
Житель Одесской области зарезал собутыльника и спрятал тело в диван
10:19
Общество
Ученые из университета Ньюкасла в Англии отметили пользу мисо-супа для похудения
10:17
Шоу-бизнес
Элджей намерен обжаловать приговор суда по делу о пропаганде наркотиков
10:13
Политика
МИД Белоруссии предупредил ЕС о возможности бесповоротного ухудшения отношений
10:13
Общество
Изменения Росстандарта могут привести к дефициту алкоголя с 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Reuters: США готовятся ввести ряд санкций в рамках «Саммита за демократию»

Политика
Reuters: США готовятся ввести ряд санкций в рамках «Саммита за демократию»
wikipedia.org  /  Alex Hanson / CC BY 2.0

Вашингтон, 4 декабря. Министерство финансов США планирует ввести ряд санкционных ограничений, решение о которых будет принято в рамках «Саммита за демократию», сообщило информационное агентство Reuters.

По информации журналистов, ограничения затронут лиц, которые, по мнению Белого дома, имеют отношение к коррупционным преступлениям, нарушениям прав человека, а также были замечены в подрыве демократических ценностей. В американском ведомстве пока отказались уточнять список лиц, которые попадут по санкции. Саммит пройдет с 9 по 10 декабря.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предупредил об ответе Москвы в случае ввода новых ограничений со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем российский дипломат подчеркнул, что западные партнеры утратили культуру диалога, злоупотребляя инструментом санкционных ограничений.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Reuters: США готовятся ввести ряд санкций в рамках «Саммита за демократию»
санкции сша минфин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать