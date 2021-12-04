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Истребители ВКС РФ перехватили разведывательный самолет ВВС США над Черным морем

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 09:04
Армия
Истребители ВКС РФ перехватили разведывательный самолет ВВС США над Черным морем
wikipedia.org

Севастополь, 4 декабря. Истребители Су-27 и Су-30 российских ВКС перехватили американский самолет-разведчик, который пытался приблизиться к госгранице РФ над Черным морем.

В сообщении Национального центра управления обороной говорится, что разведывательный самолет ВВС США пролетал над нейтральными водами. Для недопущения нарушения границ в небо были подняты российские истребители Су-27 и Су-30.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис"», — сказано в сообщении.

Российские боевые единицы сопроводили иностранные самолеты, после чего вернулись на аэродром базирования. Подчеркивается, что полет проходил в соответствии с международными правилами эксплуатации воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Су-30 ВКС РФ сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над акваторией Черного моря. После разворота иностранных самолетов истребители вернулись на аэродром базирования.

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