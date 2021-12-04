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Самолет из ЮАР с россиянами на борту приземлился в Москве

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 08:56
Общество
Самолет из ЮАР с россиянами на борту приземлился в Москве
Global Look Press  /  Sandro Pereira via www.imago-ima/www.imago-images.de

Москва, 4 декабря. Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с российским гражданами на борту, вылетевший из ЮАР, приземлился в московском Домодедово. Об этом свидетельствуют данные табло воздушной гавани.

Два самолета авиакомпании Ethiopian Airlines вылетели из ЮАР 3 декабря в 23:00 по московскому времени. По данным посольства России в Эфиопии, около ста пассажиров с обоих рейсов соединятся и одним самолетом отправятся в Москву. Билеты обошлись людям в районе 100 тысяч рублей за штуку.

Ранее из ЮАР, где впервые был выявлен омикрон-штамм коронавируса, прибыл еще один самолет с российскими туристами. ПЦР-тест показал положительный результат, поэтому все они были помещены на двухнедельный.

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