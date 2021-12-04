Самолет из ЮАР с россиянами на борту приземлился в Москве

Москва, 4 декабря. Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с российским гражданами на борту, вылетевший из ЮАР, приземлился в московском Домодедово. Об этом свидетельствуют данные табло воздушной гавани.

Два самолета авиакомпании Ethiopian Airlines вылетели из ЮАР 3 декабря в 23:00 по московскому времени. По данным посольства России в Эфиопии, около ста пассажиров с обоих рейсов соединятся и одним самолетом отправятся в Москву. Билеты обошлись людям в районе 100 тысяч рублей за штуку.

Ранее из ЮАР, где впервые был выявлен омикрон-штамм коронавируса, прибыл еще один самолет с российскими туристами. ПЦР-тест показал положительный результат, поэтому все они были помещены на двухнедельный.