Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 08:55
08:47
Шоу-бизнес
София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
08:46
Общество
Глава МВФ Георгиева: штамм «Омикрон» может стать угрозой для мировой экономики
08:40
Происшествия
Жительницу Самары арестовали по подозрению в убийстве маленькой дочери
08:38
Политика
Глава одной из федеральных земель ФРГ разочаровалась в политике США из-за «СП-2»
08:32
Общество
Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта
08:30
Происшествия
Осы до смерти закусали электромонтера из Железногорска
08:27
Шоу-бизнес
Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории
08:26
Общество
Замглавы Госдепа Нуланд посоветовала Украине переманивать россиян высоким уровнем жизни
08:21
Общество
Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
08:15
Политика
Яков Кедми объяснил «убогую» работу США против России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой

Шоу-бизнес
София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
wikimedia.org  /  Sobolewv96

Москва, 4 декабря. Звезда отечественной эстрады София Ротару не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Так, справившая в августе 74 день рождения исполнительница хита «Я назову планету», снова покорила фанатов стройностью фигуры и красотой.

Певица опубликовала в Instagram свежую фотографию со съемок, приуроченных к грядущим новогодним праздникам. На снимке София Михайловна предстала в окружении молодых артисток своего балета. Для съемок в шоу Ротару выбрала элегантное платье в пол золотистого цвета с рукавами свободного кроя, которые создают эффект крыльев. Сдержанный, но эффектный образ, звезда эстрады дополнила широким золотым поясом.

«Новогодние съемки», — подписала фото Ротару.

София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Подписчики, увидев свою любимицу, пришли в полный восторг. Многие отметили, что Ротару не выглядит на свой возраст, а в окружении более юных артисток смотрится «на равных». Также пользователи обратили внимание, что только певица лучезарно улыбается в объектив камеры, в то время как окружающие ее девушки выглядят угрюмо.

«Красоточка София Михайловна!» — написал фанат.

«Выглядите великолепно и как ровесница стоящих рядом девушек», — добавил подписчик.

«На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные», — акцентировал внимание юзер.

«София Михайловна, потеряла вас среди девчонок!» — отметил поклонник.

Ранее в СМИ просочилась информация, что у Софии Михайловны начались серьезные проблемы со здоровьем. Фанаты певицы заподозрили, что она страдает болезнью Паркинсона. Однако сестра эстрадной звезды Аурика заверила, что исполнительница песни «Хуторянка» прекрасно себя чувствует.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
эстрада певица ротару народная артистка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать