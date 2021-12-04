София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой

Москва, 4 декабря. Звезда отечественной эстрады София Ротару не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Так, справившая в августе 74 день рождения исполнительница хита «Я назову планету», снова покорила фанатов стройностью фигуры и красотой.

Певица опубликовала в Instagram свежую фотографию со съемок, приуроченных к грядущим новогодним праздникам. На снимке София Михайловна предстала в окружении молодых артисток своего балета. Для съемок в шоу Ротару выбрала элегантное платье в пол золотистого цвета с рукавами свободного кроя, которые создают эффект крыльев. Сдержанный, но эффектный образ, звезда эстрады дополнила широким золотым поясом.

«Новогодние съемки», — подписала фото Ротару.

Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

Подписчики, увидев свою любимицу, пришли в полный восторг. Многие отметили, что Ротару не выглядит на свой возраст, а в окружении более юных артисток смотрится «на равных». Также пользователи обратили внимание, что только певица лучезарно улыбается в объектив камеры, в то время как окружающие ее девушки выглядят угрюмо.

«Красоточка София Михайловна!» — написал фанат.

«Выглядите великолепно и как ровесница стоящих рядом девушек», — добавил подписчик.

«На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные», — акцентировал внимание юзер.

«София Михайловна, потеряла вас среди девчонок!» — отметил поклонник.

Ранее в СМИ просочилась информация, что у Софии Михайловны начались серьезные проблемы со здоровьем. Фанаты певицы заподозрили, что она страдает болезнью Паркинсона. Однако сестра эстрадной звезды Аурика заверила, что исполнительница песни «Хуторянка» прекрасно себя чувствует.