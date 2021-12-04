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Глава МВФ Георгиева: штамм «Омикрон» может стать угрозой для мировой экономики

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 08:46
Общество
Глава МВФ Георгиева: штамм «Омикрон» может стать угрозой для мировой экономики
imf.org  /  International monetary fund

Вашингтон, 4 декабря. Распространение нового омикрон-штамма может угрожать мировой экономической системе. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

В частности глава организации считает, что новая мутация коронавирусной инфекции может замедлить рост экономических показателей по всему миру. Правительство Соединенных Штатов должно больше остальных приложить усилий по борьбе с инфляцией, считает Георгиева.

«Новый штамм, который распространяется очень быстро, может поколебать нашу уверенность, и мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального экономического роста», — сообщила она.

Недавно врач-вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что омикрон-штамм станет последней мутацией коронавируса. По его мнению после волны этой генерации COVID-19, глобальная пандемия завершится.

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мвф георгиева COVID-19 омикрон
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