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Глава одной из федеральных земель ФРГ разочаровалась в политике США из-за «СП-2»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 08:38
Политика
Глава одной из федеральных земель ФРГ разочаровалась в политике США из-за «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 4 декабря. Новые попытки американских властей воспрепятствовать запуску газопровода «Северный поток — 2» противоречат ранее достигнутым договоренностям Вашингтона и Берлина. Об этом журналу Der Spiegel заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Политик отметила, что «Северный поток — 2» не является вопросом внешней политики. По ее словам, власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания выражают приверженность российско-немецкому проекту, так как он положительно повлияет на регион.

«Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся», — заявила она.

Читатели журнала разделяют позицию Швезиг. Аудитория Der Spiegel тоже считает, что «Северный поток — 2» является вопросом внутренней политики Германии, поэтому США здесь делать нечего.

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санкции der spiegel северный поток 2 мануэла швезиг
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