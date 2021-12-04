Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта

Москва, 4 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции начнут по новым правилам взаимодействовать с автошколами с весны следующего года. Обновленный приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Согласно документу, автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения продемонстрировать ГИБДД список обучающихся, передает ТАСС. Перечень фамилий можно предоставить как через почту, так и с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги».

Сотрудники при передаче документов должны проверить, нет ли среди кандидатов в автомобилисты россиян, которые ранее были лишены водительских прав. До обучения также не допускаются люди с медицинскими противопоказаниями к управлению авто.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года», — говорится в документе.

Недавно Минэкономики РФ высказало свое мнение по поводу планов отменить норматив площадки полигона для обучения первоначальным навыкам вождения. Специалисты ведомства заявили, что не видят оснований для такого шага.