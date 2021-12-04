Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 08:55
08:47
Шоу-бизнес
София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
08:46
Общество
Глава МВФ Георгиева: штамм «Омикрон» может стать угрозой для мировой экономики
08:40
Происшествия
Жительницу Самары арестовали по подозрению в убийстве маленькой дочери
08:38
Политика
Глава одной из федеральных земель ФРГ разочаровалась в политике США из-за «СП-2»
08:32
Общество
Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта
08:30
Происшествия
Осы до смерти закусали электромонтера из Железногорска
08:27
Шоу-бизнес
Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории
08:26
Общество
Замглавы Госдепа Нуланд посоветовала Украине переманивать россиян высоким уровнем жизни
08:21
Общество
Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
08:15
Политика
Яков Кедми объяснил «убогую» работу США против России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 08:33
Общество
Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 4 декабря. Сотрудники Госавтоинспекции начнут по новым правилам взаимодействовать с автошколами с весны следующего года. Обновленный приказ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Согласно документу, автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения продемонстрировать ГИБДД список обучающихся, передает ТАСС. Перечень фамилий можно предоставить как через почту, так и с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги».

Сотрудники при передаче документов должны проверить, нет ли среди кандидатов в автомобилисты россиян, которые ранее были лишены водительских прав. До обучения также не допускаются люди с медицинскими противопоказаниями к управлению авто.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года», — говорится в документе.

Недавно Минэкономики РФ высказало свое мнение по поводу планов отменить норматив площадки полигона для обучения первоначальным навыкам вождения. Специалисты ведомства заявили, что не видят оснований для такого шага.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта
автомобиль госавтоинспекция автошкола
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать