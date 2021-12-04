Осы до смерти закусали электромонтера из Железногорска

Железногорск, 4 декабря. Электромонтер «Горэлектросети» из Железногорска (Красноярский край) погиб от укусов ос во время установок кабельных линий на столбе. Несчастный случай произошел летом, однако расследование завершилось лишь сейчас.

Во время работы сотрудник сидел в люльке автовышки. В один момент монтера стали кусать осы, жившие под крышкой, которая прикрывала верх опоры освещения. Пострадавшего начали спускать на землю, где он впоследствии потерял сознание. Бригада скорой помощи была на месте происшествия уже через 20 минут после звонка, однако электромонтер перестал подавать признаки жизни.

По результатам судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что работник скончался от острой сердечной недостаточности вследствие анафилактического шока. Приступ вызвали укусы стаи ос.

Недавно в приморском Артеме бесконтрольно гуляющий по улицам медведь напал на женщину. Поимкой косолапого хищника занимались правоохранители Приморья и специалисты центра «Тигр».