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Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории

Шоу-бизнес
Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 декабря. Маленькая Алла-Виктория отметила свой первый юбилей. Праздник в честь десятилетия звездного ребенка посетили многие представители шоу-бизнеса.

Организацией мероприятия для дочери занимался певец Филипп Киркоров. Пышное торжество прошло в загородном дворце артиста, который временно превратился в резиденцию Круэллы де Виль из мультипликационного фильма «101 далматинец».

Поздравить юную звезду пришли известные блогеры, музыканты и актеры. Среди них Даня Милохин, Клава Кока, Елена Крыгина, Юлия Барановская, Ксения Собчак, Тимати и другие. Один из гостей даже подарил Алле-Виктории настоящего щенка-далматинца, который идеально вписался в тематику вечера. В качестве ведущего мероприятия выступил блогер и рэпер Давид Манукян.

Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Столы на празднике ломились от яств, а сам Киркоров кормил с ложки черной икрой Даню Милохина. Последний в шутку отметил, что еда стала его гонораром. Завершился день рождения выносом огромного торта, выполненного в виде фигуры Круэллы де Виль в окружении пятнистых щенков.

Несмотря на роскошные праздники, Киркоров вошел в число главных должников в отечественном шоу-бизнесе. Согласно информации журналистов, артист не уплатил налоги на сумму более 1 миллиона рублей.

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киркоров день рождения алла-виктория
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