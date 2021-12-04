Замглавы Госдепа Нуланд посоветовала Украине переманивать россиян высоким уровнем жизни

Киев, 4 декабря. Украина должна переманивать к себе жителей России доступными ценами и высоким уровнем жизни. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Такое мнение Нуланд выразила в ходе своего выступления на Киевском форуме безопасности. Дипломат считает, что только так Украина сможет одолеть Россию, не в открытой войне.

«Речь идет о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас... Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них», — заявила Нуланд.

Однако действительность идет вразрез со словами замглавы Госдепа. Аналитики издания Economist подсчитали, что жизнь в Киеве в среднем обходится дороже, чем в Москве. Член набсовета украинского «Альтбанка» Татьяна Острикова сообщила о проведенных подсчетах средней зарплаты в стране. По ее данным, официальную среднюю зарплату в 500 долларов (35 тысяч рублей) получает только 5 процентов жителей страны, большинство вынуждено довольствоваться оплатой в 4000 гривен (менее 11 тыс. рублей).

В добавок к этому, украинский Госстат обнародовал официальную информацию по зарплатной задолженности в стране. Выяснилось, что в сравнении с прошлым годом, задолженность по оплате труда за 2021 год превысила рост в 50 процентов и составила 11 млрд рублей.