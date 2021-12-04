Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера

Лондон, 4 декабря. Российский исполнитель Оксимирон является не только значимой фигурой в рэп-игре, но и выпускником одного из престижнейших университетов мира — британского Оксфорда. Его однокурсница Нина Кругликова призналась, что многие русские туристы знают об учебном заведении именно благодаря рэперу.

По словам девушки, с Мироном Федоровым (именно так зовут Оксимирона) она знакома уже давно. Рэпер также звал знакомую сняться в клипе «Неваляшка», однако девушка не согласилась, о чем до сих пор жалеет. Сейчас Кругликова — единственный русскоговорящий гид в Оксфорде. Бывшая однокурсница Федорова вспомнила, что во время экскурсий многие туристы оживляются, когда узнают о рэпере-выпускнике одного из старейших университетов мира.

«У меня есть авторский тур про русское наследие в Оксфорде, когда подростки начинают от обилия информации о Петре I, Александре I, Анне Ахматовой уставать, то я всегда говорю: "А вот это колледж, где учился Борис Джонсон и Оксимирон", и вот тут вот ребята начинают реагировать и говорить: "А вы знаете, кто это?" Я говорю, что не только знаю, но и лично знакома, тут мой личный момент славы наступает», — поделилась знакомая рэпера в беседе с РЕН ТВ.

кадр из фильма «Ампир V» /

После длительного затишья Оксимирон захватил все музыкальные чарты, выпустив третий альбом «Красота и Уродство». Пластинка набрала миллионы прослушиваний менее чем за сутки, а билеты на новые концерты рэпера разлетелись за семь часов.