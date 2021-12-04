Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 08:55
08:47
Шоу-бизнес
София Ротару затмила молодых артисток стройной фигурой и лучезарной улыбкой
08:46
Общество
Глава МВФ Георгиева: штамм «Омикрон» может стать угрозой для мировой экономики
08:40
Происшествия
Жительницу Самары арестовали по подозрению в убийстве маленькой дочери
08:38
Политика
Глава одной из федеральных земель ФРГ разочаровалась в политике США из-за «СП-2»
08:32
Общество
Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами вступит в силу 1 марта
08:30
Происшествия
Осы до смерти закусали электромонтера из Железногорска
08:27
Шоу-бизнес
Киркоров устроил пышный праздник на десятилетие дочери Аллы-Виктории
08:26
Общество
Замглавы Госдепа Нуланд посоветовала Украине переманивать россиян высоким уровнем жизни
08:21
Общество
Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
08:15
Политика
Яков Кедми объяснил «убогую» работу США против России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера

Общество
Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
Global Look Press  /  oxxxymiron. com

Лондон, 4 декабря. Российский исполнитель Оксимирон является не только значимой фигурой в рэп-игре, но и выпускником одного из престижнейших университетов мира — британского Оксфорда. Его однокурсница Нина Кругликова призналась, что многие русские туристы знают об учебном заведении именно благодаря рэперу.

По словам девушки, с Мироном Федоровым (именно так зовут Оксимирона) она знакома уже давно. Рэпер также звал знакомую сняться в клипе «Неваляшка», однако девушка не согласилась, о чем до сих пор жалеет. Сейчас Кругликова — единственный русскоговорящий гид в Оксфорде. Бывшая однокурсница Федорова вспомнила, что во время экскурсий многие туристы оживляются, когда узнают о рэпере-выпускнике одного из старейших университетов мира.

«У меня есть авторский тур про русское наследие в Оксфорде, когда подростки начинают от обилия информации о Петре I, Александре I, Анне Ахматовой уставать, то я всегда говорю: "А вот это колледж, где учился Борис Джонсон и Оксимирон", и вот тут вот ребята начинают реагировать и говорить: "А вы знаете, кто это?" Я говорю, что не только знаю, но и лично знакома, тут мой личный момент славы наступает», — поделилась знакомая рэпера в беседе с РЕН ТВ.

Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
кадр из фильма «Ампир V» /

После длительного затишья Оксимирон захватил все музыкальные чарты, выпустив третий альбом «Красота и Уродство». Пластинка набрала миллионы прослушиваний менее чем за сутки, а билеты на новые концерты рэпера разлетелись за семь часов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Однокурсница Оксимирона заявила, что многие знают об Оксфорде из-за выпускника-рэпера
англия оксфорд оксимирон oxxxymiron
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать