Яков Кедми объяснил «убогую» работу США против России

Москва, 4 декабря. Политический эксперт и экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми назвал многочисленные попытки США спровоцировать и опорочить Россию «убогой работой». Свое мнение политолог озвучил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кедми обратил внимание, что все старания Запада атаковать Россию хоть в политической, хоть в экономической сферах не приносят ожидаемого эффекта. По мнению политолога, одной из ключевых ошибок США является то, что «американские пропагандисты» действуют каждый сам по себе. По этой же причине у Запада полностью отсутствует продуманная стратегия против РФ.

В качестве примера он привел деятельность бывшего посла Вашингтона в Тбилиси Джона Теффта и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Кедми окрестил их заявления и шаги «убогой работой», которая, вероятно, была рассчитана на то, что «русские такие же тупые, как американцы».

«Они мерят по себе, они не понимают русских и психологию России», — добавил политический эксперт.

Ранее израильский политолог указал, что тиражируемая в западных СМИ история о якобы «российском вторжении» на Украину являются попыткой надавить на Москву. Кедми объяснил, что это очередное проявление недружественной политики по отношению к России, однако и в этом случае Западу не удастся раскачать обстановку.