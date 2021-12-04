Байден подхватил простуду перед разговором с Путиным по видеосвязи

Вашингтон, 4 декабря. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что подхватил простуду от внука. Он добавил, что регулярно проходит тестирование на COVID-19.

Один из журналистов заметил, что у главы государства немного изменился голос. Он задал вопрос о его самочувствии, предположив, что тот мог заразиться коронавирусом.

«Я в порядке. Я каждый день сдаю тест, тест на коронавирус. Это всего лишь простуда» — ответил Байден.

Врач президента Кевин О"Коннор подтвердил эту информацию. По его словам, у президента наблюдается усиление простудных симптомов — заложенность носа и хрипота в голосе. При этом в ближайшее время ожидается проведение саммита Россия — США, который состоится по видеосвязи.

Несмотря на простуду Байден выразил готовность провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что рассчитывает на «долгий разговор» с российским коллегой.