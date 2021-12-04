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Глава Сахалина: пандемия коронавируса спровоцировала «пробку» из судов в портах Дальнего Востока

Экономика
Глава Сахалина: пандемия коронавируса спровоцировала «пробку» из судов в портах Дальнего Востока
fondvostok.ru  /  Пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока

Южно-Сахалинск, 4 декабря. Огромная «пробка» из судов в портах Дальнего Востока появилась в октябре-ноябре этого года. Она привела к перебоям поставок продуктов, стройматериалов и других грузов. Причину такого явления озвучил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Пробка» была спровоцирована пандемией коронавируса, уверен глава региона. По его словам, сначала упали перевозки, а потом с восстановлением экономики начался всплеск спроса, передает РБК.

«Проблема с грузами возникла как пандемийный всплеск спроса, она урегулируется тем же способом, как решалась раньше, — упорядочением поставок», — заявил губернатор.

Кризисная ситуация продлится недолго. Вероятно, на процесс восстановления уйдет два месяца или еще меньше. Ситуация может стабилизироваться и через 30 дней.

Недавно внимание на этой проблеме акцентировал российский лидер Владимир Путин. Он потребовал навести порядок с перевозками грузов по морю в регионы Дальнего Востока, где была зафиксирована большая пробка.

Проблемы с задержками контейнеров прокомментировал и глава Камчатки Владимир Солодов. По его словам, перебои были достаточно оперативно устранены и острота проблемы на данный момент снята. Однако вопрос все равно нуждается в дополнительном решении, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем.

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Все новости / Экономика / Глава Сахалина: пандемия коронавируса спровоцировала «пробку» из судов в портах Дальнего Востока
сахалин лимаренко перевозка грузов
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