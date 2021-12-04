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Экс-худрук МХАТ Бояков планирует вернуть спектакль с Бузовой на сцену театра

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 08:37
Шоу-бизнес
Экс-худрук МХАТ Бояков планирует вернуть спектакль с Бузовой на сцену театра
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 декабря. Спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой может войти в программу нового театра. Последний планирует основать бывший худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков.

Речь идет о новом негосударственном театре, название которого Бояков пока держит в секрете. В его программу может войти скандальный спектакль «Чудесный грузин», а также постановки «Красный Моцарт» и «Лавр».

Свое решение бывший худрук МХАТ обосновал большой популярностью спектакля. Однако пока что эти планы находятся лишь на этапе рассмотрения.

«Спектакль "Чудесный грузин", в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она будет с нами, если мы ее позовем», — пояснил Бояков в беседе с RTVI.

Сейчас МХАТ им. Горького возглавляет Владимир Кехман, по решению которого «Чудесный грузин» был исключен из репертуара театра. Он отметил, что доход от продажи билетов на постановку не позволяет покрыть огромные гонорары Бузовой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-худрук МХАТ Бояков планирует вернуть спектакль с Бузовой на сцену театра
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