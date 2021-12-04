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Госдеп: США и Россия достигли прогресса по проблемам дипломатических виз

Политика
Госдеп: США и Россия достигли прогресса по проблемам дипломатических виз
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 декабря. Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей по выдаче российских въездных виз американским дипломатам. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

Работа посольств имеет ключевое значение для дипломатии, поэтому работа на этом фронте продолжается в усиленном темпе. В последние дни был достигнут существенный прогресс, сказал источник ТАСС.

«Подход Соединенных Штатов создает больший паритет в наших дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой. Это поможет облегчить постепенное восстановление наших соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — считает дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на онлайн-форуме Reuters Next заявил о необходимости встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров, по его мнению, помогут снизить градус напряженности в отношениях двух стран.

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госдепартамент дипломатия прозрачность стабильность россия и сша
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