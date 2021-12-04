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Американская пародия на «Игру в кальмара» побила зрительский рекорд оригинального проекта

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 07:40
Общество
Американская пародия на «Игру в кальмара» побила зрительский рекорд оригинального проекта
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Вашингтон, 4 декабря. Видео-пародию на южнокорейский хит «Игра в кальмара» опубликовал блогер MrBeast. За неделю проекту ютубера удалось обогнать оригинальный сериал по просмотрам.

Видео YouTube-блогера набрало почти 140 миллионов просмотров за неделю. Отмечается, что «Игра в кальмара» от Netflix привлекла 111 миллионов зрителей только в первый месяц после премьеры сериала.

MrBeast со своей командой разыграл 456 тысяч долларов среди участников «Игры». Последним предстояло пройти все те же испытания, что и в проекте Netflix. Обладателем главного приза стал один победитель. Но, в отличие от южнокорейского сериала, каждый герой пародии смог получить небольшие денежные компенсации.

Проект Netflix «Игра в кальмара» получил первую кинопремию. Шоу южнокорейского режиссера Хван Дон-хека завоевало награду на церемонии Gotham Awards в номинации «Лучший сериал». За победу боролись «Птица доброго господа», «Это грех» и другие.

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