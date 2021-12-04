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Венгрия назвала положительным опыт использования вакцины «Спутник V»

Общество
Венгрия назвала положительным опыт использования вакцины «Спутник V»
ФБА «Экономика сегодня»

Будапешт, 4 декабря. Более миллиона жителей Венгрии сделали прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто.

Сейчас на территории Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19 разных производителей, в том числе из России. Все они показали хорошие результаты, отметил глава ведомства.

«У нас со "Спутником" очень хороший опыт работы, его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Причем все очень эффективны», — рассказал он в беседе с Latvijas Radio.

Он добавил, что в настоящее время в Венгрии продолжается строительство национального завода для производства российских и китайских вакцин от COVID-19. Вместе с этим Будапешт и Москва обсуждают инвестиции для выпуска «Спутника V» в республике.

Власти Израиля ранее открыли въезд в страну для туристов, привитых вакциной «Спутник V». Еще одним условием для пересечения границы является отсутствие посещений стран из «красного» списка за последние две недели.

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венгрия вакцинация Спутник V
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